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Користувачі діляться в мережі знімками "найогидніших" перекусів

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"Найогидніші" перекуси - фото 1
"Найогидніші" перекуси

У соцмережі Twitter юзери почали активно показувати знімки з неапетитними стравами, які їм доводилося їсти. На всіх кадрах показаний фастфуд, приготовлений нашвидкуруч або вже готова їжа.

Користувач Twitter з ніком @hayley_hud попросила своїх підписників поділитися знімками найбільш депресивних перекусів, які їм коли-небудь доводилося їсти. І додала до свого поста знімок власного досвіду.

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На фотографії зображено тости з соусом, які автор публікації назвала "гидотою". Допис почали активно коментувати інші користувачів, які в свою чергу почали ділитися найбільш непривабливими знімками перекусів.

Один з кадрів демонструє сосиску з шматком хліба всередині і кетчупом, інший – неочищений арахіс в молоці. Також один з користувачів показав свій перекус з капкейків пуш поп.

Користувачі діляться в мережі знімками 'найогидніших' перекусів - фото 335601

Користувачі діляться в мережі знімками 'найогидніших' перекусів - фото 335602

Користувачі діляться в мережі знімками 'найогидніших' перекусів - фото 335603

Користувачі діляться в мережі знімками 'найогидніших' перекусів - фото 335604

Користувачі діляться в мережі знімками 'найогидніших' перекусів - фото 335605

Користувачі діляться в мережі знімками 'найогидніших' перекусів - фото 335606

Користувачі діляться в мережі знімками 'найогидніших' перекусів - фото 335607

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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