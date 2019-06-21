Користувачі діляться в мережі знімками "найогидніших" перекусів

У соцмережі Twitter юзери почали активно показувати знімки з неапетитними стравами, які їм доводилося їсти. На всіх кадрах показаний фастфуд, приготовлений нашвидкуруч або вже готова їжа.

Користувач Twitter з ніком @hayley_hud попросила своїх підписників поділитися знімками найбільш депресивних перекусів, які їм коли-небудь доводилося їсти. І додала до свого поста знімок власного досвіду.

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На фотографії зображено тости з соусом, які автор публікації назвала "гидотою". Допис почали активно коментувати інші користувачів, які в свою чергу почали ділитися найбільш непривабливими знімками перекусів.

Hey y’all please reply with the worst depression meal you’ve ever made...here is my abomination, toast with chick fil a sauce pic.twitter.com/9qIM8aQZ2T — Saddington 2 (@hayley_hud) 18 червня 2019 р.

Один з кадрів демонструє сосиску з шматком хліба всередині і кетчупом, інший – неочищений арахіс в молоці. Також один з користувачів показав свій перекус з капкейків пуш поп.

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