Як швидко почистити часник: цей лайфхак спрощує життя (відео)

Якщо почистити часник стає для вас проблемою, то існує доволі проста порада, як це зробити без зайвих зусиль та запаху. Дивіться просте відео з лайфхаком, який точно вам знадобиться у житті.

Часник є доволі популярним інгредієнтом, який додає стравам пікантності, однак існує чимало варіантів його чистки, які викликають не надто приємні емоції. У будь-якому випадку на руках залишається запах, а також втрачається час. Але в мережі відшукали вихід – найлегший спосіб почистити часник без зайвих зусиль.

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Користувач Twitter з ніком VPestilenZ поділився відео, на якому показано, як швидко позбутись часникового лушпиння. За кілька днів запис зібрав понад 21 мільйон переглядів та продовжує дивувати людей по всьому світу своєю простотою і геніальністю.

Як почистити часник:

Візьміть часник, не розділяючи зубчики, а також гострий тонкий ніж

Ножем обережно протикайте зубчики часнику, витягуючи їх з лушпиння

Як швидко почистити часник, дивіться відео:

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

pic.twitter.com/14GGJDQhRj — (@VPestilenZ) 17 червня 2019 р.

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