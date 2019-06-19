На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як швидко почистити часник: цей лайфхак спрощує життя (відео)
-
- 15
Якщо почистити часник стає для вас проблемою, то існує доволі проста порада, як це зробити без зайвих зусиль та запаху. Дивіться просте відео з лайфхаком, який точно вам знадобиться у житті.
Часник є доволі популярним інгредієнтом, який додає стравам пікантності, однак існує чимало варіантів його чистки, які викликають не надто приємні емоції. У будь-якому випадку на руках залишається запах, а також втрачається час. Але в мережі відшукали вихід – найлегший спосіб почистити часник без зайвих зусиль.
І ще: 5 літніх фруктів, які позитивно впливають на вашу фігуру
Користувач Twitter з ніком VPestilenZ поділився відео, на якому показано, як швидко позбутись часникового лушпиння. За кілька днів запис зібрав понад 21 мільйон переглядів та продовжує дивувати людей по всьому світу своєю простотою і геніальністю.
Як почистити часник:
- Візьміть часник, не розділяючи зубчики, а також гострий тонкий ніж
- Ножем обережно протикайте зубчики часнику, витягуючи їх з лушпиння
Як швидко почистити часник, дивіться відео:
Читайте також: Як приготувати домашнє морозиво з полуниці за 2 хвилини: смачний рецепт
-
16:40Співачка Санта Дімопулос показала перші "вагітні" знімки
-
16:17Як швидко почистити часник: цей лайфхак спрощує життя (відео)
-
15:54У Volkswagen розповіли, коли вийде новий Golf
-
15:44Кіт, який любить їздити з вітерцем, розвеселив Reddit
-
15:21Facebook анонсувала криптовалюту Libra
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:11Крихітка з 80-х: звабливе відео з Ратажковскі підкорює мережу
-
14:51Рейтинг продуктів, які негативно впливають на здоров'я зубів
-
14:34Спека продовжується: прогноз погоди на 20 червня
-
14:18Як тренуватися в спеку: прості поради
-
14:00Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася
-
13:47У мережі розповіли, коли відбудеться презентація Samsung Galaxy Note10
-
13:23Медики назвали простий і дієвий спосіб знизити тиск
-
12:59Сергій і Сніжана Бабкіни назвали сина незвичним іменем
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:43Вами маніпулюють: науковці вразили заявою про собак
-
12:15Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
-
12:00Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
-
11:48У головного "винищувача" смартфонів з'явився серйозний конкурент: кумедне відео
-
11:21Записники Леонардо да Вінчі виклали у вільний доступ
-
10:51Lexus поділився першими фото оновленого GX
-
10:22Плавати можна: медики зруйнували ще один популярний міф
-
10:15Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок
-
10:00День Конституції України 2019: дата, коли буде додатковий вихідний
-
09:52У США продають тростину, яка врятувала господиню на Титаніку
-
14:00Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася
-
12:15Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
-
10:15Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок
-
07:14Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах
- 18 червня
-
21:55Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків
-
18:30Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото
-
15:00ТЕСТ: Доповни назву серіалу
-
12:16#Ятобінебренд: у мережі запустили флешмоб проти заяви Зеленського
-
10:15Анекдоти про баню: веселі жарти та приколи про лазню
-
07:15Погода 18 червня: точний прогноз в Україні
- 17 червня
-
21:535 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим
-
19:394 поради на випадок, якщо ви заблукали в лісі
-
16:56Названо найшвидший смартфон у світі: AnTuTu не бреше
-
14:15ТЕСТ: Доповни назву фільму
-
12:00Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку
-
09:27Голос Діти 5 сезон 4 випуск: найкращі виступи, які вам сподобаються
-
07:14Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах
- 16 червня
-
21:23Сексуальна кохана Кріштіану Роналду та гола Настя Каменських розбурхали мережу (18+)
-
16:50Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова
-
14:24Нова рок музика: найкрутіші пісні тижня для твого настрою
-
12:50День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми
-
11:20Прогноз погоди на 16 червня в Україні
-
08:33Ось чому не варто зловживати кавою
- 15 червня
-
20:55Україна вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу U 20
-
19:06УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20