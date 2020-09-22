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Власники iPhone почали масово змінювати вигляд іконок: кумедні приклади знущань з iOS 14

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Власники iPhone почали масово змінювати вигляд іконок: кумедні приклади знущань з iOS 14 - фото 1

Минулого тижня вийшла повноцінна версія мобільної операційної системи iOS 14 з масою нововведень. Але найприємніше та найцікавіше поліпшення – можливість змінювати інтерфейс iPhone на свій смак. Раніше такі вільні можливості пропонував тільки Android.

Так, головним нововведенням у релізній версії iOS 14 стала розширена кастомізація головного екрану. До цього користувачі iPhone мало що могли міняти, але тепер на робочий екран можна додавати віджети, розміщувати їх серед додатків і міняти розмір, а також самому вибирати, скільки іконок буде на екрані.

І ще: iPhone з iOS 14 тепер повідомляють, коли сторонні додатки стежать за вами: як перевірити

Як поміняти зовнішній вигляд іконки на iOS:
Відкрити "Швидкі команди" – натиснути на "+" – вибрати "Додати дію" – знайти "Відкриття програми" – вибрати програму – назвати її і додати на головний екран – вибрати фото, яке стане зовнішнім виглядом іконки – повторити з кожною іконкою.

Два цих інструменти – віджети та зміна іконок – привели до незвичайної для iOS ситуації. Користувачі стали таким чином створювати теми – а точніше, тематичні головні екрани. В першу чергу в соцмережах розійшлися естетичні варіанти. Але потім фантазія юзерів пішла далі. Хтось на телефоні повернув собі часи iOS 6, а хтось стилізував робочий стіл під Windows 95. Словом, дивіться найкреативніші ідеї:

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Джерело: theverge
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