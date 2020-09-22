Власники iPhone почали масово змінювати вигляд іконок: кумедні приклади знущань з iOS 14

Минулого тижня вийшла повноцінна версія мобільної операційної системи iOS 14 з масою нововведень. Але найприємніше та найцікавіше поліпшення – можливість змінювати інтерфейс iPhone на свій смак. Раніше такі вільні можливості пропонував тільки Android.

Так, головним нововведенням у релізній версії iOS 14 стала розширена кастомізація головного екрану. До цього користувачі iPhone мало що могли міняти, але тепер на робочий екран можна додавати віджети, розміщувати їх серед додатків і міняти розмір, а також самому вибирати, скільки іконок буде на екрані.

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Як поміняти зовнішній вигляд іконки на iOS:

Відкрити "Швидкі команди" – натиснути на "+" – вибрати "Додати дію" – знайти "Відкриття програми" – вибрати програму – назвати її і додати на головний екран – вибрати фото, яке стане зовнішнім виглядом іконки – повторити з кожною іконкою.

Два цих інструменти – віджети та зміна іконок – привели до незвичайної для iOS ситуації. Користувачі стали таким чином створювати теми – а точніше, тематичні головні екрани. В першу чергу в соцмережах розійшлися естетичні варіанти. Але потім фантазія юзерів пішла далі. Хтось на телефоні повернув собі часи iOS 6, а хтось стилізував робочий стіл під Windows 95. Словом, дивіться найкреативніші ідеї:

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I officially have iOS 14 and I ABSOLUTELY themed each of my homescreen pages to my books (dark rapunzel WIP, inception WIP, and CDWY!!!) pic.twitter.com/3YejTqlEks — Tashie Bhuiyan (@tashiebhuiyan) September 18, 2020

Like the use of shortcuts to make my home screen aesthetic is nice and all, but damn is it slightly annoying that the shortcut app opens up first before going into the actual one. #ios14homescreen pic.twitter.com/gCbqwxsACn — Brandon (@DeadRinger123) September 19, 2020

Current iOS 14 home screen setup. pic.twitter.com/gtFjRnMkq7 — Traf (@traf) September 20, 2020

why did i do this pic.twitter.com/4boDQvsNVm — ash ☆彡 (@ARTSHL3Y) September 18, 2020

Windows95 type beat but make it Cute #ios14homescreen pic.twitter.com/ZA73U6YIUy — NO JUSTICE NO PEACE | bIm (@jotoestupido) September 19, 2020

Used the ios 6 icons for my homescreen #ios14homescreen pic.twitter.com/6Q6MpCMrUn — Alvarez (@alvarezbenjaro) September 19, 2020

rate my iphone home screen pic.twitter.com/Bvux18p8rT — ‍AdventureWetpaint (@RealAWstudios) September 19, 2020

i love this new ios update! just spent two hours making my homescreen pretty hehe pic.twitter.com/KCuCMLOdUH — ɑimee (@lemonaims) September 20, 2020

made mine look like a ps2 memory card screen #ios14homescreen pic.twitter.com/ZYiZ9LQtTW — jenni (@wholelottajenni) September 21, 2020

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