Siri заговорить українською мовою: Apple шукає аналітика анотацій

Американська компанія Apple нарешті дослухалася до побажань українських користувачів їхньої техніки. Нарешті Siri заговорить українською мовою. Для цього "яблучники" уже розмістили на своєму сайті вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови.

Якщо компанії вдасться знайти відповідну кандидатуру, українські користувачі Apple зможуть нарешті повноцінно використовувати свої гаджети. Не потрібно буде встановлювати англійську мову для спілкування зі своїми пристроями.

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У Apple шукають людину, яка:

досконало володітиме українською мовою;

буде здатна розрізнити вербальні нюанси діалектів, ураховуючи відмінності вимови у різних областях.

Працювати новий співробітник Apple буде в європейській штаб-квартирі, розташованій в ірландському місті Корк.

"Як аналітик анотацій ви будете слухати та транскрибувати аудіофайли й оцінювати відповіді Siri та використання нею мови, використовуючи дані від клієнтів, які згодилися на програму оцінювання якості. Ви будете використовувати свої знання мови та культури, а також аналітичні навички, щоб оцінити відповіді на відповідність рекомендаціям", – йдеться у вакансії на сайті Apple.

"Ваша гнучкість та здатність розставляти пріоритети у завданнях є надзвичайно важливими. Ми зосереджуємось на досвіді користувачів, творчо думаючи про те, як клієнти використовують Siri та використовують ці знання для вдосконалення, оскільки ми вважаємо, що наш індивідуальний досвід, перспективи та пристрасті допомагають нам будувати ідеї, які рухають усіх нас вперед. Ми навчимо вас бути експертом у розумінні, підтримці та поліпшенні взаємодії з клієнтами. Ця посада передбачає конкурентоспроможну оплату праці, великі переваги, право брати участь в акціонерному плані нашої компанії, відпустки та знижки працівникам. Ми шукаємо заявників, які вільно володіють українською мовою" – додають у компанії.

Тож можете пробувати свої сили. Раптом саме завдяки вам Siri заговорить українською мовою якомога швидше?

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