Користь від ромашкового чаю: правда чи міф?

Ромашковий чай здавна використовують у народній медицині і рекомендують його вживати при різних проблемах зі здоров'ям. Чи настільки він корисний, як про нього всі говорять?

Вважається, що напій на основі ромашки ефективно допомагає боротися зі стресом, нервовим напруженням, безсонням, а також допомагає при гастриті, виразковій хворобі й інших захворюваннях. Складається враження, що ромашка вилікує від усього.

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Вчені проаналізували декілька досліджень і заявили, що немає ніяких клінічних доказів того, що цей чай корисний при якомусь захворюванні. Огляд 2019 року, в якому вивчали безпеку і ефективність застосування ромашки при тривожних розладах і проблем зі сном, показав, що напій на основі рослини ніяк не впливає на ці стани.

Інше дослідження, в якому фахівці вивчали вплив ромашкового чаю на захворювання шлунково-кишкового тракту, також не підтвердив ефективність напою при їх лікуванні. Тобто, науково не доведено, що чай на основі ромашки має такий серйозний спектр корисних властивостей, про які багато говорять. При цьому, експерти кажуть, що такий чай має цілий список протипоказань. Наприклад, він може викликати нудоту і запаморочення, а також алергічну реакцію.

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