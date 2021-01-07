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Науковці назвали закуску, яка продовжує життя

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Науковці назвали закуску, яка продовжує життя - фото 1

Учені з'ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров'я серця і судин і продовжити життя. І фахівці виявили популярну закуску, яка, крім цього, знижує високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину.

Так, з оздоровчою функцією судин чудово справляється популярна корейська закуска кімчі – квашена капуста в гострих спеціях.

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"Блюдо кімчі може похвалитися широким спектром переваг для здоров'я і може бути особливо ефективним, коли йдеться про зниження холестерину і зниження інсулінорезистентності – ключового фактора розвитку діабету", – відзначили фахівці.

Експерти провели експеримент, в якому 21 доброволець в переддіабетному стані протягом восьми тижнів щодня вживали свіже або ферментоване кімчі. Ті, хто їв закуску у ферментованому вигляді, відчули сприятливий ефект: у них знизилися інсулінорезистентність, рівень кров'яного тиску і маса тіла.

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Кімчі

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Джерело: express
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