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Науковці назвали закуску, яка продовжує життя
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Учені з'ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров'я серця і судин і продовжити життя. І фахівці виявили популярну закуску, яка, крім цього, знижує високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину.
Так, з оздоровчою функцією судин чудово справляється популярна корейська закуска кімчі – квашена капуста в гострих спеціях.
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"Блюдо кімчі може похвалитися широким спектром переваг для здоров'я і може бути особливо ефективним, коли йдеться про зниження холестерину і зниження інсулінорезистентності – ключового фактора розвитку діабету", – відзначили фахівці.
Експерти провели експеримент, в якому 21 доброволець в переддіабетному стані протягом восьми тижнів щодня вживали свіже або ферментоване кімчі. Ті, хто їв закуску у ферментованому вигляді, відчули сприятливий ефект: у них знизилися інсулінорезистентність, рівень кров'яного тиску і маса тіла.
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