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Чому для дорослих також корисні розмальовки

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Чому для дорослих також корисні розмальовки - фото 1

Сьогодні доволі популярними є антистрес-розмальовки, які створено не лише для дітей, а й для дорослих. Як вони допомагають впоратись з негативом – читайте далі.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" регулярно ділиться цікавими та важливим фактами і порадами, як підтримувати моральний стан в умовах пандемії і не тільки. Цього разу фахівці розповіли про розмальовки для дорослих.

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"У психотерапії є методика психологічної корекції арттерапія. Суть якої полягає в тому, що за допомогою творчої діяльності досягаються позитивні зміни в психологічному стані людини. Одним з інструментів арттерапії, які використовуються в "домашніх умовах" є антистрес-розмальовки", – пояснюють у дописі.

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У чому основна родзинка малюнків у "дорослих розмальовках"? Всі вони мають чимало дрібних та складних елементів у візерунках. Саме розмальовування таких непростих деталей змушує людину повністю зануритись у процес.

"Таке заняття дозволяє не тільки розслабитися і відволіктися від повсякденних справ, а й позитивно відбивається на діяльності мозку", – підсумували у спільноті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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