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Користь нульова: продукти, якими не бажано снідати
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Ні для кого не є таємницею, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі. Втім, це зовсім не означає, що зранку корисно їсти геть усе, що ви знайдете у своєму холодильнику. Насправді ж, є продукти, від яких слід відмовитися на сніданок, і ось чому!
Ознайомтесь з переліком цих продуктів, аби не починати з них завтрашній день.
І ще: Від цих продуктів слід відмовитися НЕГАЙНО
Кукурудзяні пластівці
Улюблений варіант сніданку, який активно просувається фільмами – кукурудзяні пластівці. Такий готовий продукт достатньо залити молоком, йогуртом або соком, щоб отримати досить поживну страву. Вона, безумовно, наситить на кілька годин. Однак не всі знають, що при такому сніданку різко підвищується рівень цукру в крові. Уже зовсім скоро після такого прийому їжі повернеться почуття голоду. Тому покладатися на подібний сніданок не варто. Краще вибрати щось безпечніше і корисне. Крім того, не лінуйтесь читати склад. Цілком імовірно, що ваші улюблені пластівці аж ніяк не можна вважати здоровим харчуванням!
Свіжовичавлений сік
Дуже часто його п'ють вранці, коли користі від такого напою зовсім мало. Річ у тім, що прийом соку натщесерце може викликати суттєві проблеми з травною системою. Наприклад, з часом людині при такому сніданку гарантовані гастрит, виразка, розвиток харчової алергії. Тому бажано спочатку добре поснідати, а потім пити соки зі свіжих фруктів або смузі з цитрусових.
Банани
Усі знають, що банани надзвичайно поживні. Але снідати ними не варто. У цьому продукті дуже багато магнію, що дасть серйозне навантаження на серце і не буде корисно для здоров'я. Крім того, вони можуть викликати сонливість. Ви ж не хочете спати на ходу на роботі?
Кисломолочні продукти
Сир, кефір, йогурти вже давно вважаються запорукою здорового і корисного сніданку. Але це зовсім не так. Насправді їх бажано вживати не на голодний шлунок: наприклад, на другий сніданок або вечерю. Соляна кислота, яка виробляється за ніч, розщепить всі корисні бактерії з цих продуктів. Тому користі від них не буде абсолютно.
Зелень і овочі
Є низка овочів, які стануть просто небезпечним сніданком. До них належить зелень, помідори, огірки. У них високий рівень вмісту кислот, що може викликати печію, здуття, а при регулярному та надмірному їх вживанні може бути причиною виразки шлунка.
Яєчня з беконом
Це теж дуже популярний у світі сніданок. Однак продукти мають надмірну жирність, що при занадто частому вживанні може викликати набір зайвої ваги. До того ж червоне смажене м'ясо натщесерце здатне викликати рак підшлункової залози.
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