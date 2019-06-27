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Як швидкість трапези впливає на вагу

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Чому не варто їсти швидко - фото 1
Чому не варто їсти швидко

Важливий вплив на здоров'я та фізичну форму має не тільки раціон, а й те, як швидко люди їдять. Учені виявили, що від швидкості споживання їжі може залежати фігура.

Японські науковці пов'язали темп трапези з ризиками розвитку ожиріння. Для цього фахівці організували дослідження за участю понад тисячею дорослих людей, за якими стежили упродовж 5 років. Всім добровольців було поділено на три групи за швидкістю вживання їжі: швидко, нормально та повільно.

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Також піддослідні розповіли про свою фізичну активність, дієти та хвороби, відтак на стартовому етапі ні в кого не було ні ожиріння, ні метаболічного синдрому, ні високого рівня холестерину, ні інших захворювань.

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Вкінці експерименту у 84 осіб з групи зі швидким темпом споживання з'явився метаболічний синдром, а ризики ожиріння у представників цієї групи виросли на 89%. А от в групі з нормальною швидкістю ці показники склали до 11%, а серед любителів повільно їсти – до 2%.

Тому медики наголошують, що надто швидке споживання їжі не дозволяє організму вчасно відчути, що голод втамовано. Тому виникає переїдання, підіймається рівень цукру в крові, а також збільшується вага.

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Джерело: newsyou.info
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