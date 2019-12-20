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Корисний чи ні: чи можна регулярно пити чай з лимоном

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Користь і шкода чаю - фото 1
Користь і шкода чаю

Холону пору року важко уявити без гарячого напою, а особливо чаю з лимоном. Вважається, що він зміцнює імунітет та дозволяє швидко зігрітись, але чи справді такий напій корисний? Про всі переваги і недоліки читайте далі.

Ні для кого не таємниця, що гарячий чай з лимоном має чимало переваг, адже допомагає шкірі залишатись здоровою, а також зміцнює імунну та нервову систему. Однак і цей напій має не надто хороші властивості, які проявляють за надмірного споживання.

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Шанувальникам чаю з цитриною варто зменшити кількість випитих за день горнят, адже їм загрожують поява карієсу та навіть виразка.

Річ у тому, що цей напій руйнує зубну емаль, роблячи зуби вразливішими та збільшуючи ризики появи карієсу. А надмірна кислотність постійно подразнює слизову оболонку кишківниками та шлунку. Також варто пам'ятати, що чай має сечогінний ефект, тому з організму вимивається більша кількість мінеральних речовин та кальцію. Відтак, замість користі для шкіри можна отримати не надто хороший стан нігтів та волосся.

Користь і шкода чаю з лимоном - фото 375212
Користь і шкода чаю з лимоном

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Джерело: zdorovia.com.ua
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