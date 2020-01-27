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Корисні властивості волоських горіхів для серця
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Вчені вкотре підтвердили, що волоські горіхи неймовірно корисні для здоров'я. Особливу користь цей продукт приносить серцю і кишечнику.
Дослідження провели американські вчені за участю 42 респондентів. У кожного з добровольців була зайва вага. При цьому, перед дослідженням про користь волоських горіхів респонденти сиділи на дієті з великою кількістю вуглеводів і жирів.
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Потім їх розділили на три групи з різним режимом харчування, якого вони дотримувалися протягом 6 тижнів. Учасникам першої групи шкідливі насичені жири замінили цільними волоськими горіхами, другої групи еквівалентною кількістю альфа-ліноленової кислоти і поліненасичених жирних кислот без волоських горіхів, а в третій частково замінили олеїнову жирну кислоту, але також без волоських горіхів.
Вчені збирали в учасників дослідження зразки кишкових бактерій за три доби до закінчення попередньої американської дієти і під час експерименту. З'ясувалося, що у добровольців, які вживали волоські горіхи, зросла кількість корисних кишкових бактерій, що захищають внутрішню оболонку кишечника. Також додалася кількість бактерій, пов'язаних з поліпшенням кров'яного тиску.
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