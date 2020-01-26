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Найпопулярніші помилки під час миття голови, які шкодять волоссю

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Як правильно мити голову - фото 1
Як правильно мити голову

Чимало людей хочуть мати доглянуте та красиве волосся, але навіть не підозрюють, що самі ж псують його. Виявилось, що під час миття голови багато хто робить одні і ті ж помилки.

Експерти визначили найпоширеніші помилки щодо миття голови, через які страждає стан волосся. Така звична річ може завдати шкоди не лише зовнішньому вигляду волосся, а й стану шкіри голови.

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  • Шампунь на всю довжину волосся. Спеціалісти рекомендують використовувати шампунь тільки на корінні, адже він потрібен, щоб очистити шкіру. А от намилення всієї довжини пересушує локони.
  • Бальзами та кондиціонери на всю довжину. З ними ситуація зворотна до шампунів: таку продукцію використовують від середини довжини і до кінчиків.
Як правильно мити голову - фото 382245
Як правильно мити голову
  • Неправильна послідовність продуктів. Варто пам'ятати, що спершу наноситься шампунь, тоді маски, а насамкінець бальзам. Не варто вірити порадам щодо зміни послідовності, адже тоді жодного ефектну від засобів не буде, а волосся буде більш сухим.
  • Температура води. Чимало хто полюбляє насолоджуватись "пекельним" душем чи ванною, однак це негативно впливає на стан шкіри голови та взагалі волосся. Оптимальна температура становить 50 градусів, тобто просто тепла.

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