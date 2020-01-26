Найпопулярніші помилки під час миття голови, які шкодять волоссю

Чимало людей хочуть мати доглянуте та красиве волосся, але навіть не підозрюють, що самі ж псують його. Виявилось, що під час миття голови багато хто робить одні і ті ж помилки.

Експерти визначили найпоширеніші помилки щодо миття голови, через які страждає стан волосся. Така звична річ може завдати шкоди не лише зовнішньому вигляду волосся, а й стану шкіри голови.

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Шампунь на всю довжину волосся. Спеціалісти рекомендують використовувати шампунь тільки на корінні, адже він потрібен, щоб очистити шкіру. А от намилення всієї довжини пересушує локони.

Спеціалісти рекомендують використовувати шампунь тільки на корінні, адже він потрібен, щоб очистити шкіру. А от намилення всієї довжини пересушує локони. Бальзами та кондиціонери на всю довжину. З ними ситуація зворотна до шампунів: таку продукцію використовують від середини довжини і до кінчиків.

Як правильно мити голову

Неправильна послідовність продуктів . Варто пам'ятати, що спершу наноситься шампунь, тоді маски, а насамкінець бальзам. Не варто вірити порадам щодо зміни послідовності, адже тоді жодного ефектну від засобів не буде, а волосся буде більш сухим.

. Варто пам'ятати, що спершу наноситься шампунь, тоді маски, а насамкінець бальзам. Не варто вірити порадам щодо зміни послідовності, адже тоді жодного ефектну від засобів не буде, а волосся буде більш сухим. Температура води. Чимало хто полюбляє насолоджуватись "пекельним" душем чи ванною, однак це негативно впливає на стан шкіри голови та взагалі волосся. Оптимальна температура становить 50 градусів, тобто просто тепла.

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