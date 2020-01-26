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Чому кава не бадьорить: пояснення медиків
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Кава сам по собі не робить людей втомленими. Натомість, усе залежить від реакції організму на кофеїн. Саме вона впливає на те, як ви почуватиметеся після ранкової філіжанки улюбленого напою.
Більшість людей, що вживають каву щодня, роблять це, щоб збільшити свою енергію та поліпшити увагу, а також здатність концентруватися.
До теми: Медики пояснили, як кава впливає на потенцію
Кофеїн об'єктивно є найбільш вживаним стимулятором у світі. Однак, впливає він на всіх неоднаково. Дехто, наприклад, може випити кілька чашок протягом дня і не відчувати сильного збудження. Інші можуть відчути побічні ефекти після випивання усього однієї чашки кави (вона в середньому містить близько 80-100 мг кофеїну).
Тому не варто дивуватися, якщо кава, яку ви п'єте, щоб підбадьоритися, навпаки, змусить відчувати вас втомленими, але при цьому не здатним розслабитися через постійне напруження. Чому ж так відбувається?
Кофеїн впливає на аденозинові рецептори в мозку. Аденозин – це хімічна речовина мозку, яка впливає на цикл сну і неспання: його рівень збільшується під час неспання і зменшується під час сну.
Зазвичай молекули аденозину зв'язуються зі спеціальними рецепторами в мозку, що уповільнює його роботу при підготовці до сну. Однак кофеїн, зв'язуючись з молекулами аденозину, блокує його. Таким чином, мозок виявляється не здатний адекватно оцінити рівень аденозину в організмі, тому, наприклад, в ситуації, коли потрібно засипати, людина не може заснути. І навпаки, коли дія кофеїну закінчиться, може виникнути приступ сильної сонливості, і це може відбутися в найбільш невідповідний момент.
До кофеїну розвивається звикання. У людей, які регулярно споживають каву та інші напої з кофеїном, може розвинутися толерантність (звикання). Це пов'язано з його впливом на рецептори головного мозку й особливостями гормонального виробництва в організмі. Наприклад, експерименти показують, що люди, які починають пити каву щодня, через деякий час перестають реагувати на неї прискореним серцебиттям. Щоб відчувати підбадьорливий ефект кави, в її споживанні корисно робити перерви.
Кофеїн підвищує рівень цукру в крові. Вплив кави на рівень цукру в крові залишається предметом суперечок для дослідників. Існують дані про те, що сполуки у каві можуть покращувати метаболізм глюкози та знижувати ризик діабету 2 типу. Водночас відомо, що існує і зворотна реакція організму на кофеїн, який може впливати на метаболізм глюкози, приводячи до підвищення рівня цукру в крові. Люди з високим рівнем цукру в крові можуть відчувати головний біль, втому, проблеми з концентрацією уваги, підвищену спрагу або часте сечовипускання, поки рівень цукру в крові не нормалізується.
Кава може не лише принести вам користь, а й низку негативних наслідків. Зокрема:
Безсоння. Люди, які п'ють каву в другій половині дня, або ті, хто вживає багато кофеїну (не тільки з кавою), можуть мати проблеми з засипанням.
Тривожність. Кофеїн у каві цілком здатний мати несприятливий вплив на психічне здоров'я людей. Високі дози кофеїну (понад 400 мг на день) провокують нервозність. У людей з панічними розладами та депресією високі дози кофеїну можуть викликати пов'язані з тривогою симптоми.
Інші можливі негативні наслідки вживання кави охоплюють:
- підвищене занепокоєння,
- запаморочення,
- головний біль,
- зневоднення,
- біль в животі,
- часте сечовипускання.
Ми ж нагадуємо, що науковці рекомендують пити не більше 4 чашок кави на добу. Якщо ж перевищувати дозу кофеїну, то рано чи пізно ви можете зіткнутися з неприємними наслідками. Бережіть себе та не забувайте про те, що у всьому потрібно знати міру.
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