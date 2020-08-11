Корисні властивості кавуна для тих, хто хоче схуднути

Експерт розповіла, чому кавун варто включити в меню. Він смачний, корисний, а також потішить корисними властивостями тих, хто слідкує за фігурою.

Серпень – розпал кавунового сезону. Ця величезна ягода має незаперечні переваги, потрібно тільки правильно її вживати, щоб отримати максимальну користь.

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Кавун – найкращий десерт. У 100 г: 30 ккал, 7,5 г вуглеводів і 80% води! У кавуні немає шкідливих жирів, холестерину і натрію. Зате він багатий калієм, а значить, має діуретичну дію. А ще він багатий каротиноїдами, вітаміном С. Кавун допомагає впоратися з набряками і сприяє перистальтиці кишечника.

Експерти озвучили головні правила вживання кавуна:

Не їжте натщесерце

Їжте на десерт, по 250-300 г в прийом їжі

Не їжте перед сном

Готуйте з кавуном напої, сорбети, додавайте до салатів і навіть легкий кавуновий суп – дуже літня тема.

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