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Корисні властивості кавуна для тих, хто хоче схуднути

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Кавун - фото 1
Кавун / kotletka

Експерт розповіла, чому кавун варто включити в меню. Він смачний, корисний, а також потішить корисними властивостями тих, хто слідкує за фігурою.

Серпень – розпал кавунового сезону. Ця величезна ягода має незаперечні переваги, потрібно тільки правильно її вживати, щоб отримати максимальну користь.

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Кавун – найкращий десерт. У 100 г: 30 ккал, 7,5 г вуглеводів і 80% води! У кавуні немає шкідливих жирів, холестерину і натрію. Зате він багатий калієм, а значить, має діуретичну дію. А ще він багатий каротиноїдами, вітаміном С. Кавун допомагає впоратися з набряками і сприяє перистальтиці кишечника.

Експерти озвучили головні правила вживання кавуна:

  • Не їжте натщесерце
  • Їжте на десерт, по 250-300 г в прийом їжі
  • Не їжте перед сном
  • Готуйте з кавуном напої, сорбети, додавайте до салатів і навіть легкий кавуновий суп – дуже літня тема.
Корисні властивості кавуна для тих, хто хоче схуднути - фото 420111

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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