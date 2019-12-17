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Корисна звичка: як навчитися пити більше води
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Вода – ключовий елемент для людського організму. Але не всі люди споживають достатню її кількість. Як же навчитися пити більше води, щоб знайти бажані здоров'я і красу? Розповідаємо про дієві методи.
Отже, ловіть кілька порад, які допоможуть виробити звичку пити якомога більше води щодня!
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Метод №1: додайте смак
Вода багатьом здається несмачною, адже у неї немає ані кольору, ані запаху. Але якщо додати до неї кілька скибок лимона або іншого фрукта, то смак стане насиченішим. Головне, щоб аромат був приємний саме вам. Не треба додавати лимон тільки тому, що ви десь прочитали, що це корисно. Дехто навіть любить воду з квітами або травами. Експериментуйте, щоб знайти свій ідеальний смак, який змусить вас пити більше води.
Метод №2: звичка
Звичка, як відомо, формується за 21 день. На жаль, перший час доведеться терпіти та пити багато води через силу. Починайте ранок зі склянки води, перед кожним прийомом їжі візьміть за звичку пити воду. Але не перестарайтеся. Надмірна кількість води так само небезпечна, як і її брак. У такому випадку можна вивести з організму кальцій і натрій, які вкрай важливі для здоров'я. Найкраще тримати поруч з робочим місцем і вдома пляшку води потрібного літражу, щоб контролювати споживання води.
Метод №3: економте
Ходите в ресторани і кафе? Тоді не замовляйте чай, каву або інші смачні напої. Найкраще попросити склянку води. Це значно корисніше, адже допоможе спожити менше цукру, а також поповнити запас води в організмі і порадіти сумі в чеку.
Метод №4: альтернативні джерела води
Якщо вода у вас вже не лізе, то необхідно знайти альтернативні джерела води. В ідеалі це овочі та фрукти. Наприклад, кавуни складаються з води на 92%, селера – на 95%, а в кабачках її до 97%. Так що не буде зайвим споживати більше овочів і фруктів у пошуку додаткової вологи.
Тепер ви знаєте, як отримувати максимум користі та виробити корисну звичку пити якомога більше води. Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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