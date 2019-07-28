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Корабель Dragon успішно пристикувався до МКС: відеофакт

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Корабель Dragon - фото 1
Корабель Dragon / spacex

Американський космічний вантажний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon успішно зістикувався з МКС. Корабель доставив на станцію 2,5 тонни вантажу, серед якого й матеріали та обладнання для проведення досліджень.

Відзначається, що корабель зістикувався з американським сегментом станції. Він був підхоплений 17-метровою рукою-маніпулятором, якою керував космонавт Нік Хейг.

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Зараз проводиться "підводка" корабля для повного управління з Землі.

26 липня ракета-носій Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у США. Корабель доставив на орбіту близько 2,5 тонни вантажу, серед якого й матеріали для кількох десятків наукових експериментів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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