Корабель Dragon успішно пристикувався до МКС: відеофакт

Американський космічний вантажний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon успішно зістикувався з МКС. Корабель доставив на станцію 2,5 тонни вантажу, серед якого й матеріали та обладнання для проведення досліджень.

Відзначається, що корабель зістикувався з американським сегментом станції. Він був підхоплений 17-метровою рукою-маніпулятором, якою керував космонавт Нік Хейг.

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Зараз проводиться "підводка" корабля для повного управління з Землі.

Two days after its launch, @SpaceX’s #Dragon cargo spacecraft was installed on the Earth-facing side of the @Space_Station’s Harmony module at 12:01pm ET. Learn about the more than 5,000 pounds of cargo that just arrived to our orbiting laboratory: https://t.co/8HvrxMRqGA pic.twitter.com/xAD75YYFF8 — NASA (@NASA) July 27, 2019

26 липня ракета-носій Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у США. Корабель доставив на орбіту близько 2,5 тонни вантажу, серед якого й матеріали для кількох десятків наукових експериментів.

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