На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Корабель Dragon успішно пристикувався до МКС: відеофакт
-
- 15
Американський космічний вантажний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon успішно зістикувався з МКС. Корабель доставив на станцію 2,5 тонни вантажу, серед якого й матеріали та обладнання для проведення досліджень.
Відзначається, що корабель зістикувався з американським сегментом станції. Він був підхоплений 17-метровою рукою-маніпулятором, якою керував космонавт Нік Хейг.
І ще: Вчені довели теорію відносності Ейнштейна
Зараз проводиться "підводка" корабля для повного управління з Землі.
26 липня ракета-носій Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у США. Корабель доставив на орбіту близько 2,5 тонни вантажу, серед якого й матеріали для кількох десятків наукових експериментів.
Читайте також: Hubble зняв вмираючу галактику під час виверження газу
-
18:22Гороскоп на 29 липня 2019: Близнюки та Раки проведуть цей день активно
-
17:55Фільм жахів: знімок електрички шокував українців
-
17:23Сексуальна Слава Камінська прикрасила обкладинку глянцю: ефектне фото
-
16:59Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу пікантним фото
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:50Ці підступні 4 знаки Зодіаку полюбляють робити капості
-
15:25Вчені з'ясували, навіщо люди п'ють до втрати свідомості
-
14:52Король Лев 2019: режисер показав один реальний момент фільму
-
14:28Корабель Dragon успішно пристикувався до МКС: відеофакт
-
13:50Розкішна Сінді Кроуфорд знялась для відомого глянцю
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
12:51Чому гречку обов'язково їсти регулярно
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:50Грайлива Хайді Клум у порваній сукні показала сідниці (відео)
-
11:23Названо важливий фактор для схуднення
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
10:21Картинки з Днем ангела Володимира: відкритки і листівки на іменини
-
09:50Сексуальна Белла Хадід здивувала незвичайними фото у купальнику
-
09:31Погода в Україні 28 липня: літня спека повертається
-
08:52Морська капуста: у чому користь цього суперфуду
-
08:33Українці активно купують нові автомобілі: які саме
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
-
08:00День хрещення Київської Русі: історія і традиції свята в Україні
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
- 27 липня
-
21:24Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
-
19:20Люди розповіли, чому вони займаються сексом
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір
- 26 липня
-
21:00Простий тест: дізнайся свій характер за одну хвилину
-
18:5110 дурних запитань, які варто поставити слідчому
-
17:10Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок
-
15:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Як виглядає перше бетонне швидкісне шосе в Україні: фоторепортаж
-
10:00Тунель Кохання на Рівненщині: чим вражає зелене диво України і як туди доїхати
-
07:32Названі найпотужніші позашляховики
- 25 липня
-
22:18Секс з цими жінками подобається чоловікам більше
-
20:44Психолог назвав слово, що допомагає заспокоїтися: перевірте
-
18:40Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)
-
17:00ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
-
14:35Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
12:0012 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
-
09:53Після штурму Зони 51: тисячі людей шукатимуть монстра у Лох-Нессі