Hubble зняв вмираючу галактику під час виверження газу

Космічний телескоп Hubble сфотографував вмираючу галактику D100, яка вивергає гігантський потік водню в космос.

Галактика потрапила в пастку гравітаційного тяжіння, через що величезна кількість зоряного газу і пилу вивергнулася з неї. На фото видно, як з центру галактики тягнеться довгий слід газоподібного водню, що розтягнувся приблизно на 200 тисяч світлових років.

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За даними NASA, це неймовірне астрономічне явище почалося приблизно 300 мільйонів років тому.

"Довгий струмінь газоподібного водню вивергається зі спіральної галактики D100, в той час, як вона сама переміщається до центру гігантського скупчення галактик Кома", – зазначив представник NASA.

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