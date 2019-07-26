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Вчені довели теорію відносності Ейнштейна

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Теорія відносності Ейнштейна - фото 1
Теорія відносності Ейнштейна / wikinauka

Групі вчених вдалося довести загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна під час спостереження за чорною дірою, розташованою в центрі Чумацького Шляху.

Відповідно до загальної теорії відносності, гравітаційні ефекти обумовлені викривленням простору-часу через присутність маси. Це точно описує поведінку світла, на яке впливає тяжіння чорної діри.

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Вчені проаналізували ефект, який називається гравітаційним червоним зміщенням, що виникає при випущенні світла зіркою S0-2, що обертається навколо Стрільця A* і максимально зблизилася з чорною дірою у 2018 році.

Вчені довели теорію відносності Ейнштейна - фото 343642

Було відмічено, що при гравітаційному червоному зміщенні спостерігається зміна частоти світла, що випускається з регіону з сильним гравітаційним полем. При цьому зростає довжина хвилі електромагнітного випромінювання, зміщуючись до червоної області спектра.

В результаті гравітаційного червоного зсуву виникає ефект з уповільненням часу.

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Джерело: eurekalert
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