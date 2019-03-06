В американської астронавтки різко збільшився ріст під час пльоту на МКС

Американська астронавтка Енн МакКлейн, яка вперше вилетіла в космос у грудні минулого року, повідомила, що її зріст збільшився за час перебування на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

На своїй сторінці в Twitter МакКлейн розповіла, що напередодні екіпаж перевіряв правильність підгонки своїх скафандрів для майбутніх в кінці березня – початку квітня виходів у відкритий космос за американською програмою. "Я на два дюйми (5 см) вища, ніж була, коли полетіла на МКС", – зазначила космонавтка.

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Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station - today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu — Anne McClain (@AstroAnnimal) 4 березня 2019 р.

Тимчасове збільшення росту космонавтів відбувається через зниження навантаження на хребет в невагомості, в результаті чого відстань між хребцями збільшується.

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