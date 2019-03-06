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8 березня Серіал Школа

В американської астронавтки різко збільшився ріст під час пльоту на МКС

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Енн МакКлейн - фото 1
Енн МакКлейн / youtube

Американська астронавтка Енн МакКлейн, яка вперше вилетіла в космос у грудні минулого року, повідомила, що її зріст збільшився за час перебування на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

На своїй сторінці в Twitter МакКлейн розповіла, що напередодні екіпаж перевіряв правильність підгонки своїх скафандрів для майбутніх в кінці березня – початку квітня виходів у відкритий космос за американською програмою. "Я на два дюйми (5 см) вища, ніж була, коли полетіла на МКС", – зазначила космонавтка.

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Тимчасове збільшення росту космонавтів відбувається через зниження навантаження на хребет в невагомості, в результаті чого відстань між хребцями збільшується.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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