Корабель Crew Dragon повернувся на Землю: відео приземлення

Капсула успішно приводнився недалеко від берегів Флориди. Її піднімуть на спеціальне рятувальне судно компанії SpaceX за допомогою крана.

Капсула новітнього американського космічного корабля багаторазового використання Crew Dragon компанії SpaceX 8 березня відстикувалася від МКС і успішно приводнилася в Атлантичному океані. Про це повідомляє прес-служба Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору.

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Відзначається, що після п'ятиденного спільного польоту в складі Міжнародної космічної станції Crew Dragon, скинувши негерметичний вантажний відсік, зійшов з орбіти.

У щільних шарах атмосфери над капсулою розкрилися парашути, і вона м'яко приводнився в 200 милях від узбережжя штату Флорида. Незабаром капсулу піднімуть з поверхні води на спеціальне рятувальне судно компанії SpaceX за допомогою крана.

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