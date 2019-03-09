Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Корабель Crew Dragon повернувся на Землю: відео приземлення

  • 32
Корабель Crew Dragon - фото 1
Корабель Crew Dragon / hightech

Капсула успішно приводнився недалеко від берегів Флориди. Її піднімуть на спеціальне рятувальне судно компанії SpaceX за допомогою крана.

Капсула новітнього американського космічного корабля багаторазового використання Crew Dragon компанії SpaceX 8 березня відстикувалася від МКС і успішно приводнилася в Атлантичному океані. Про це повідомляє прес-служба Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору.

Це цікаво: Космічний апарат зробив неймовірне селфі на тлі Землі

Відзначається, що після п'ятиденного спільного польоту в складі Міжнародної космічної станції Crew Dragon, скинувши негерметичний вантажний відсік, зійшов з орбіти.

У щільних шарах атмосфери над капсулою розкрилися парашути, і вона м'яко приводнився в 200 милях від узбережжя штату Флорида. Незабаром капсулу піднімуть з поверхні води на спеціальне рятувальне судно компанії SpaceX за допомогою крана.

Читайте також: NASA показало ударну хвилю надзвукового літака

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1055
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
  • 06 березня, 16:21
  • 912
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 2180
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології