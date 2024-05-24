На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Конструкції з Азовсталі: у Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю
-
- 44
У Києві 24 травня відкрили новий пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів. Кошти на його добудову виділила Метрополія Великого Парижа.
У Києві завершили будівництво пішохідного мосту-хвилі на Оболонський острів. Про це поінформував міський голова Віталій Кличко. У ролику він пройшовся новим мостом і запросив прогулюватися киян та гостей столиці.
Варто знати: СБУ заочно оголосила підозру продюсеру-втікачу Юрію Бардашу
Будівництво об'єкта розпочали в 2021-му, його призупинили на початку повномасштабної війни та відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку. Звели його за кошти меценатів – іноземних та українських.
Сталеві конструкції виготовили з мостового металу, виплавленого на меткомбінаті "Азовсталь". Цей метал відправили з Маріуполя за кілька днів до повномасштабної війни.
Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення перил мосту, – сказав Кличко.
Ширина пішохідного об'єкта – 4 м, довжина – 164 м. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об'єкт не заважатиме.
Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці – на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст", – написав Кличко.
Наприкінці січня 2023 року міський голова Києва Кличко повідомив, що Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.
І ще: Військовий льотчик відверто розповів про свою заробітну платню
-
12:16Трейлер документального фільму "Реал" Олега Сенцова виклали у мережу
-
11:13Віктор Ющенко став зіркою тіктоку: кумедне відео завірусилось у мережі
-
10:15Готуємо найпухкіші вареники з полуницею разом з Євгеном Клопотенком
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
20:20На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:25Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
17:25Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво
-
16:20"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр
-
15:15TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
13:20Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"
-
12:21У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:20Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
-
09:16Залучають мігрантів: в Україні 74% будівельних компаній відчувають дефіцит кадрів
- 17 червня
-
20:25Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя
-
19:25В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
17:255 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін
-
16:25Харківський патрульний отримав звання почесного донора України
-
15:20"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
- 17 червня
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
10:15Три знаки Зодіаку, яким варто тримати язик за зубами у понеділок
- 16 червня
-
17:19Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро
-
13:17Як провести День батька: цікаві ідеї для сімейного дозвілля
-
09:15Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
-
07:18Ти – наш супергерой: красиві й оригінальні привітання з Днем батька
- 15 червня
-
17:17Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
13:20Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
-
09:15"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну
- 14 червня
-
17:25Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати
-
09:17Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
- 13 червня
-
22:13Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем блогера
-
14:20З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"
-
10:17Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі
- 12 червня
-
18:17Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео
-
14:16Три знаки Зодіаку, яким ревнощі здатні затьмарити розум
- 11 червня
-
18:30Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям
-
14:20Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України
-
10:20МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось
- 10 червня
-
18:30Хліб в Україні суттєво подорожчає та змінить смак: у чому причина