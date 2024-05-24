Конструкції з Азовсталі: у Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю

У Києві 24 травня відкрили новий пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів. Кошти на його добудову виділила Метрополія Великого Парижа.

У Києві завершили будівництво пішохідного мосту-хвилі на Оболонський острів. Про це поінформував міський голова Віталій Кличко. У ролику він пройшовся новим мостом і запросив прогулюватися киян та гостей столиці.

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Будівництво об'єкта розпочали в 2021-му, його призупинили на початку повномасштабної війни та відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку. Звели його за кошти меценатів – іноземних та українських.

Сталеві конструкції виготовили з мостового металу, виплавленого на меткомбінаті "Азовсталь". Цей метал відправили з Маріуполя за кілька днів до повномасштабної війни.

Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення перил мосту, – сказав Кличко.

Ширина пішохідного об'єкта – 4 м, довжина – 164 м. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об'єкт не заважатиме.

Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці – на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст", – написав Кличко.

Наприкінці січня 2023 року міський голова Києва Кличко повідомив, що Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.

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