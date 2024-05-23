СБУ заочно оголосила підозру продюсеру-втікачу Юрію Бардашу

Колишній продюсер українських зірок Юрій Бардаш регулярно публікує в соцмережах антиукраїнські дописи та закликає до захоплення Києва та Харкова.

Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну росії проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ в середу, 22 травня.

До слова: "Амстердам": гурт O.Torvald презентував новий кліп про мобілізацію

На початку повномасштабного вторгнення продюсер втік до росії, де розпочав широку інформаційну кампанію на підтримку окупантів. Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках свого Тelegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів.

Продюсер також закликає до захоплення Києва та Харкова. Він регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на YouTube.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;

розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

пропаганда війни;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають заходи для притягнення його до відповідальності. Нагадаємо, що у січні експродюсер проєктів Гриби та Wellboy Бардаш отримав громадянство росії.

Юрій Бардаш / росЗМІ

Юрій Бардаш – продюсер, хореограф і співак родом з Алчевська на Луганщині. Відомий роботою над проєктами Quest Pistols, "Нервы", "Грибы", Луна, Wellboy, "Корупція" та своїм сольним проєктом YOURA. У 2007 році заснував власний лейбл Kruzheva Music.

Цікаво: Чи знаєте ви, хто став першим британським музикантом-мільярдером: статки артиста