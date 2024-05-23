Військовий льотчик відверто розповів про свою заробітну платню

Льотчик "Вікінг", який керує вертольотом Мі-24, розповів про підвищення рівня оплати праці під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

За його словами, зарплати українських пілотів зросли на 130% з моменту початку вторгнення. Пілот, який здійснив понад 100 бойових вильотів, в інтерв'ю ТСН зазначив, що до цього зарплати не вистачало для забезпечення нормального життя, особливо коли є сім'я.

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Без скандалів не минулося

Він відзначив, що питання недостатньої оплати праці військових було постійною проблемою і часто призводило до конфліктів.

Грошей багато не буває, але якщо брати зарплату до повномасштабного вторгнення, це була сума, якої, чесно кажучи, не вистачало просто для життя, якщо є дитина і дружина. Було дуже багато скандалів з приводу того, що у військових зарплата не така, яка вона може бути,

– ділився пілот.

Також він підкреслив важливість авіації у складі Збройних сил, яка має можливість ефективно виконувати різноманітні завдання, від десантування військ до знищення ворожої техніки.

"На прикладі 2014 – 2015 років, я не виконував тоді жодних завдань, тому що був ще курсантом, але за розповідями побратимів, які брали участь у цих завданнях... вони показали, що армійська авіація – це дуже важлива складова в армії, яка мобільно може виконувати різні завдання", – підкреслив військовий.

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"Вікінг" здійснює бойові місії на вертольоті Мі-24, спрямовані на завдавання ударів по противнику, включаючи особовий склад та техніку. У той час як пілоти вертольотів Мі-8 виконують різноманітні завдання, такі як медична евакуація та пошуково-рятувальні операції.