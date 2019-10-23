Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото

Суперзірка змішаних єдиноборств UFC ірландець Конор Макгрегор вперше відвідав Київ. На прес-конференції епатажний боєць поділився враженнями про Україну та відомих українців, а також розповів про свої плани.

Конор МакГрегор відомий епатажними витівками та винятковою харизмою. Колись спортсмен працював скромним сантехніком, але завдяки своїй завзятості довів усьому світу, що можна стати ким завгодно. Зараз він відомий не тільки як зірка змішаних єдиноборств UFC, але і як успішний бізнесмен.

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До Києва Конор прилетів зі значним запізненням, адже рейс був відкладений через туман. Попри це, журналісти все-таки змогли поспілкуватись із улюбленцем публіки. Для всіх гостей на сцені також виступили українські знаменитості.

Я дуже радий бути в Україні. Перше, що я помітив, велика кількість бордів в аеропорту і по місту зі мною. Це дійсно приємно і мотивує... Український спорт, зокрема бокс – це світовий феномен. Ломаченко, Усик та інші – справжні зірки й професіонали, – наголосив МакГрегор.

Тема Ломаченка й Усика піднімалася кілька разів за вечір. Ірландець зазначив, що захоплюється технікою Ломи, але не бачив бої Олександра. Йому навіть запропонували теоретичний бій з Усиком, але Конор відзначив різницю у вазі.

Дуже добре знаю Василя Ломаченка. Йому треба спробувати в ММА. Вірю, що у нього все вийде. Усик повинен був перейти в суперважку вагу. Він теж дуже великий майстер боксу. Буде дуже цікаво подивитися на нього в хевівейті, – додав МакГрегор.

Разом з Конором до Києва прилетіла і його дружина Ді Девлін. За слова бійця, вона готує для його котлети по-київськи і він їх дуже любить.

Не обійшлася прес-конференція і без розмов про політику.

Ваш президент був коміком, чи не так? Кумедно вийшло: раніше ми сміялися над коміками і слухали політиків, а тепер слухаємо коміків і сміємося над політиками, – поділився Конор.

Цікаво, що для МакГрегора в київському Champion Hall | Parimatch виступили також українські зірки, зокрема MARUV та Даша Астаф'єва. Зірка Playboy показала спільне фото з Конором, на якому ірландець показово не торкається її руками:

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