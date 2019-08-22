Конор МакГрегор приміряв форму Шахтаря (фотофакт)

Донецький Шахтар на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор красується у футболці українського клубу.

Ірландський боєць ММА Конор МакГрегор сфотографувався у футболці Шахтаря.

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В stories Instagram Шахтаря опублікували фото МакГрегора у футболці "гірників". Відзначимо, що у гірників і ірландського бійця один спонсор, Parimatch. Фото зі знаменитістю опубліковано в рамках рекламної кампанії бренду.

Як раніше повідомлялося, Конор МакГрегор оголосив про повернення в спорт через дев'ять днів після своєї "відставки". Про це боєць написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я хочу продовжити рухатися вперед разом з моїми шанувальниками різних релігій та з різних куточків планети. Всі віросповідання кидають нам виклик стати кращою версією самих себе. Це один світ, і він для всіх. Побачимося в октагоні", – написав Конор.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019

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