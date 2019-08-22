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Конор МакГрегор приміряв форму Шахтаря (фотофакт)

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Конор МакГрегор - фото 1
Конор МакГрегор / tofight

Донецький Шахтар на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор красується у футболці українського клубу.

Ірландський боєць ММА Конор МакГрегор сфотографувався у футболці Шахтаря.

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В stories Instagram Шахтаря опублікували фото МакГрегора у футболці "гірників". Відзначимо, що у гірників і ірландського бійця один спонсор, Parimatch. Фото зі знаменитістю опубліковано в рамках рекламної кампанії бренду.

Конор МакГрегор приміряв форму Шахтаря (фотофакт) - фото 349546

Як раніше повідомлялося, Конор МакГрегор оголосив про повернення в спорт через дев'ять днів після своєї "відставки". Про це боєць написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я хочу продовжити рухатися вперед разом з моїми шанувальниками різних релігій та з різних куточків планети. Всі віросповідання кидають нам виклик стати кращою версією самих себе. Це один світ, і він для всіх. Побачимося в октагоні", – написав Конор.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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