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Тайсон розповів, чому вважає МакГрегора генієм

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Тайсон про МакГрегора - фото 1
Тайсон про МакГрегора / ekburg

Легендарний боксер Майк Тайсон заявив, що вважає екс-чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора МакГрегора (21-4) генієм. Чому? Читайте нижче.

Однак, Тайсон впевнений, що МакГрегор ніколи не зможе перемогти чинного чемпіона Хабіба Нурмагомедова (27-0).

І ще: Нурмагомедов вирішив, чи проводити реванш з МакГрегором

"Я вважаю МакГрегора генієм промо-кампаній. Хабіб побив його. Я правий? Люди досі хочуть знати, чи здатний Конор перемогти Нурмагомедова. Ні, МакГрегор не зможе взяти реванш. Він ніколи не поб'є Хабіба. Однак глядачі готові заплатити, щоб побачити їх другий бій..."

Тайсон розповів, чому вважає МакГрегора генієм - фото 340516

"Хабіб зможе отримати більше грошей, якщо поб'ється з Конором. Він знає, що здатний побити його. Навіщо йому брати участь у конкурентних боях проти небезпечних хлопців, які можуть його побити, якщо можна десять разів побитися з МакГрегором. Люди заплатять десять разів, щоб побачити, як Конор програє десять разів. Це маркетинг, мільйони, мільярди доларів... МакГрегор геній", – передає слова Тайсона портал lowkickmma.com.

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Джерело: cnnindonesia
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