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У Португалії забили найкурйозніший гол в історії футболу: відеофакт

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Дивовижний гол - фото 1
Дивовижний гол / goal

Юні футболісти португальського "Спортинга" стали авторами дійсно феноменального і кумедного голу в історії. Дивіться на відео, як все було.

У черговому матчі національної першості U-15 з "Альмейрімом" команда з Лісабона відзначилася вже через 13 секунд після початку зустрічі. При цьому гравці "левів" жодного разу не торкнулися м'яча.

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Футболісти "Альмейріма" розіграли м'яч з центра поля і довели його до свого воротаря Мануеля Пінейро. Той відпасував м'яч захиснику, який побоюючись пресингу з боку суперника, повернув пас партнеру. Пінейро легко вдарив по м'ячу, після чого той опинився в сітці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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