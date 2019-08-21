Роналду vs Мессі: учені за допомогою формули визначили кращого футболіста

У Лівенському католицькому університеті бельгійські вчені відповіли на одвічне питання уболівальників. Дізнайтеся, хто краще – Ліонель Мессі чи Кріштіану Роналду.

Науковці створили спеціальну формулу, яка враховує і оцінює голи, передачі, удари, дриблінг, підкати та інші дії гравця на полі. Для дослідження фахівці використовували дані про футболістів за 2013-2018 роки.

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Відзначається, що в перші сезони форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі показував практично такі ж результати, що і нападник Ювентуса Кріштіану Роналду.

Але в сезоні-2015/16 каталонець почав обходити португальця, і вчені назвали Месії кращим за Роналду.

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