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Конор МакГрегор міркує розпочати кінокар'єру

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Конор МакГрегор - фото 1
Конор МакГрегор / ufcbet

Боєць UFC Конор МакГрегор покинув спорт і може знятися у кінострічці, де за словами продюсерів, буде багато бійок.

За інформацією ЗМІ російський спортсмен, актор і кінопродюсер Олег Тактаров запросив МакГрегора знятися в його майбутньому фільмі.

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"У мене є попередня домовленість з його менеджером про те, що він зніметься в моєму фільмі. Я буду щасливий, якщо його рішення завершити кар'єру буде остаточним. Тоді б я зміг зняти з ним цей фільм", – заявив Тактаров. Як пояснив Тактаров, сценарій до фільму. продюсером якого він стане, був написаний за книгою Рендала Волеса "Любов і честь".

"Там буде багато бійок, тому він би чудово підійшов на цю роль. Не було ще таких бійців, які б знімалися в кіно, а після перемагали на турнірах. Назад ти вже не повернешся", – пояснив Тактаров. Умови пропозиції та деталі про виробництво фільму не розголошуються.

Конор і Хабіб - фото 408878
Конор і Хабіб

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Джерело: eurosport
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