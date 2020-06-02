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Поїдання МакГрегором бджіл збентежило фанатів

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Конор МакГрегор - фото 1
Конор МакГрегор

Ірландський боєць змішаного стилю (ММА) Конор МакГрегор показав в Instagram, як він їсть мертвих бджіл, чим викликав питання у користувачів мережі.

МакГрегор виклав відео, на якому він відкриває банку сушених бджіл і їсть комах.

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Користувачів спантеличила мета цього вчинку. "Навіщо він це зробив? Це ірландський делікатес?", "Я тільки що подивився, як МакГрегор їсть бджіл. Клянуся, 2020-й можна закривати", "Якщо поїдання Конором бджіл головна тема дня в MMA, то краще мені не читати про спорт ніколи", – написали фанати.

Нагадаємо, Конор МакГрегор ставав чемпіоном UFC у двох вагових категоріях. Всього за кар'єру в змішаних єдиноборствах він провів 26 боїв, 22 з яких завершилися його перемогою і чотири поразкою.

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