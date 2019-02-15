Ломаченко розповів, коли настане кінець його кар'єрі

Український боксер Василь Ломаченко вразив своїх прихильників несподіваною заявою. Він розповів, коли планує завершити свою професійну кар'єру.

Під час прямого ефіру в соцмережі Instagram Ломаченко заявив, що планує завершити кар'єру лише тоді, коли стане абсолютним чемпіоном світу.

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Я ж казав, що для мене бокс – це спорт. У будь-якій вазі я збираю чотири пояси та йду далі. Це може бути за рік, за два, а може і за чотири-п'ять. Я готовий піти на "пенсію" у 33 роки... я з 5 років у рукавицях. У мене є мета в боксі, мені цікаво змагатися з чемпіонами. З ким далі боксувати, якщо ти став абсолютним чемпіоном світу?, – зазначив Ломаченко.

Ломаченко назвав одну умову, яка змусить завершити кар'єру

Наразі 30-річний Василь Ломаченко – чемпіон світу у легкій вазі (до 61,2 кг) за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

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