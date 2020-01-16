Конор МакГрегор – Дональд Серроне: коли і де дивитись бій UFC 2020

Скоро відбудеться важливий MMA турнір UFC 246. У поєдинку зійдуться МакГрегор та Серроне. Читайте далі та дізнайтеся, коли та де відбудеться бій.

Цікаво, що обидва бійці вийдуть на ринг після поразок у попередніх своїх боях. Конор МакГерегор у жовтні 2018 року програв у легкій вазі Хабібу Нурмагомедову. А у Дональда Серроне було два програші підряд – Тоні Фергюсону та Джастіну Гейджі.

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Коли і де дивитися бій Макгрегор – Серроне

У Лас-Вегасі на "T-Mobile Arena" в ніч з суботи 18 січня на неділю 19 січня (за місцевим часом) відбудеться турнір UFC 246. У центрі уваги – бій Конора Макгрегора проти Дональда Серроне.

В Україні, за київським часом, орієнтовний початок поєдинку – 19 січня, 07:00. За прогнозом цей турнір подивляться понад мільйон глядачів. Пряму трансляцію бою Макгрегор – Серроне можна подивитися онлайн на UA:Першому.

Прогноз бою Макгрегор – Серроне

"Ірландець" та "Ковбой" зійдуться на ринзі у неділю 19 січня. У бійців різна підготовка та професійна історія. МакГрегор за останні три роки мав лише один бій, а Серроне протягом останнього року мав чотири поєдинки. Ця інформація ніяк не впливає на результат двобою, адже ніхто не може спрогнозувати, як відпочинок Конора та активність Дональда впливе на їх поведінку на ринзі.

Конор Макгрегор – колишній чемпіон UFC в напівлегкій та легкій вагових категоріях. Дональд Серроне – легковаговик, який має більший досвід у напівсередньому дивізіоні.

Основне видовище, на яке чекають глядачі – нокаут. Такого завершення бою можна очікувати від обох бійців.

Поки що за ставками глядачів перемогу віддають Конору МакГрегору:

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