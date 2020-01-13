Михайличенко розповів про реальний стан справ у Динамо

Наставник київського Динамо Олексій Михайличенко розповів про підготовку команди до другої половини сезону.

Головний тренер київського Динамо в інтерв’ю офіційному сайту клубу розповів про те, як триває підготовка команди до другої половини сезону 2019/20.

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За словами Михайличенка, втягувальних тренувань не було і одразу розпочалась серйозна робота, але вже на перших тренуваннях було видно, що гравці повернулись з відпустки повністю готовими до цього. "За всіх казати важко, але впевнений, що хлопці – професіонали. І попри відпустку, кожен займався індивідуально – хтось у футбол грав, хтось бігав", – сказав Михайличенко.

Також тренер Динамо повідомив, що на збори були запрошені гравці молодіжного складу Динамо, а також форвард Назарій Русін, якого повернули з оренди в Дніпро-1. За словами Михайличенка, на нього в клубі розраховують, як на гравця основи.

Михайличенко

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