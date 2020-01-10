Олександр Усик показав тренування зі своїм сином (відео)

Український боксер Олександр Усик поділився незвичайним записом з тренувань, на яких займається разом зі своїм сином. Здається, незабаром з'явиться ще один чемпіон!

Відомий український супертяж Олександр Усик активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у його житті. Тому не дивно, що в боксера понад 882 тисячі прихильників.

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Нещодавно українець показав відео з підготовки до вже другої зустрічі у суперважкій вазі. А компанію на тренуванні складає його син, який намагається повторити всі рухи батька на розминці. Усик-молодший одразу ж припав до душі фанатам, які вже пророкують йому майбутнє чемпіона і впевнені, що саме так виглядає здоровий приклад для наслідування.

Нагадаємо, що Усик з дружиною виховують трьох дітей: Михайла, Єлизавету та Кирила. До слова, на біцепсі боксера навіть є татуювання з іменами його старших малюків.

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