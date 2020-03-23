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Карантин Коронавірус

Дружина Маліновського розповіла про карантин у Бергамо

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Порушників карантину у Бергамо штрафують на кілька тисяч євро - фото 1
Порушників карантину у Бергамо штрафують на кілька тисяч євро

Про жорсткі умови карантину в італійському Бергамо розповіла своїм підписникам дружина півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського Роксана. Зауважимо, що штрафи для порушників шалені.

Про карантин у Бергамо дружина Руслана Маліновського розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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Зокрема вона зазначила, що усе контролюється поліцією, а злісних порушників карають штрафами.

Дружина Маліновського розповіла про карантин у Бергамо - фото 393757

У нас нові посилення карантину. Не можна виходити з дому, парки і сквери закриті, в супермаркет може ходити тільки один член сім'ї. Біля супермаркету вимірюють температуру, поліція все контролює. Прогулянки без причини – штраф 5 тисяч євро, – написала Роксана Маліновська.

Руслан Маліновський зі своєю дружиною мешкають в Італії, оскільки український футболіст 16 липня 2019 року перейшов до "Аталанти". З Русланом клуб підписав контракт на три роки. Згідно з ним Маліновський зароблятиме в "Аталанті" щонайменше мільйон євро за сезон.

Стосовно ситуації в Україні, то станом на 15:00 понеділка 23 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 78 осіб. За попередню добу було зафіксовано нових 31 випадки зараження коронавірусом та 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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