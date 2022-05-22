Конкурент пса Патрона: розвідники показали пухнастого колегу – фото

Українським воїнам у боротьбі з окупантами допомагають у вірні пухнасті друзі. Так у песика Патрона з ДСНС з'явився конкурент у розвідці!

Українські розвідники завжди вражають своєю мужністю та професіоналізмом, і цей юний колега також не виняток з правил. У Головному управлінні розвідки Міноборони показали одного із найхаризматичніших працівників. Ним став чорний песик Бой, який вже встиг вкрасти чимало сердець.

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Це – Бой. Йому три роки. Він розвідник. У вільний від виконання завдань час Бой любить гратися м’ячиком, – йдеться у повідомленні.

Коментатори вже встигли засипати Боя компліментами, а дехто навіть вирішив передати пухнастому розвіднику смаколики. Тож тепер у песика Патрона з ДСНС є колега та конкурент.

Джерело всіх фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

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