Кіт Степан і Євген Клопотенко отримали нагороду World Influencers and Bloggers Awards 2022

18 травня у Каннах відбулася премія World Influencers and Bloggers Awards 2022. Нагороду, як найкращі блогери, отримали два українці – кіт Степан та кухар Євген Клопотенко.

World Influencers and Bloggers Awards – це щорічна церемонія, під час якої відзначають блогерів з усього світу. У 2022 році захід присвятили допомозі для України.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко отримав світову премію World Influencers and Bloggers Awards 2022 як фуд-блогер року. А кота Степана, у синьо-жовтому метелику, на червоній доріжці супроводжував Khaby Lame.

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