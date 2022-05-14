Польський мультиплікаційний персонаж Рекс передав вітання нашому Патрону

Рекс – особливий песик для поляків, адже він персонаж польського мультфільму. На сторінці його творців з'явилося послання для українського собаки Патрона, який став справжньою зіркою завдяки своїй допомозі ДСНС.

Патрон – собака породи Джек Рассел тер'єр – став талісманом чернігівських піротехніків та зіркою мережі.

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Він вже встиг отримати нагороду від президента України Володимира Зеленського та познайомитися з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Тож навіть польський мультиплікаційний пес Рекс, якого створив Лехослав Маршалек, захотів передати йому вітання.

"Для героїчного пса Патрона від Рекса. Слава Україні!" – прокоментували на офіційній сторінці фундації імені Гелени та Лехослава Маршалеків.

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