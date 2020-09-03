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Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити

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Концерти в Києві - фото 1
Концерти в Києві / pexels

Одразу два виступи легенди рок-н-ролу, техно-вечірка за участю світових зірок, двадцятиріччя культового українського бенду та ювілейний Respublica FEST – розповідаємо, які музичні заходи варто неодмінно відвідати у вересні.

Концерти Бориса Гребенщикова та гурту "Акваріум"

  • Коли: 3 та 4 вересня
  • Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Рок-гуру всіх часів та народів Борис Борисович Гребенщиков вчергове навідається до Києва зі своїм легендарним колективом та дасть одразу 2 концерти. Музиканти представлять столичним рок-н-рольникам нову програму "Двери Травы", названу на честь однойменної композиції, випущеної в новому звучанні 2017 року.

Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити - фото 423604

Це цікаво: MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ

Концерт Mad Heads

  • Коли: 4 вересня
  • Де: Докер Паб (вулиця Богатирська, 25)

4 вересня на меломанів зі стажем чекатиме сеанс ностальгії від культового українського гурту Mad Heads. Для чого машина часу, якщо можна підспівувати "Надія є" чи"Автобус буратін" і занурюватися в приємні спогади з минулого?

Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити - фото 423606

Artbat та Jan Blomqvist: вечірка в Osocor Residence

  • Коли: 5 вересня
  • Де: Osocor Residence (вулиця Виноградна)

Зірки, що задають тренди у світовій електронній спільноті, амбітні техно-адепти ARTBAT знову запалюватимуть в Osocor Residence. Однак цього разу – не на самоті. Компанію знаменитому тандему складе один із найбільш відомих та помітних німецьких електронників Jan Blomqvist. Довершить яскраве музичне свято візуальне шоу з ефектними інсталяціями.

Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити - фото 423607

Концерт 5'nizza "20 років разом"

  • Коли: 11 вересня
  • Де: Конгресно-виставковий центр «Парковий» (Паркова дорога, 16a)

Їх полюбили за простоту та щирість. Вони мали шалену популярність, але закрили проєкт на піку слави, щоби повернутися на сцену знову. Андрій Запорожець та Сергій Бабкін дадуть великий концерт на честь двадцятиріччя обожнюваної меломанами 5'nizza.

Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити - фото 423609

Концерт Марії Чайковської

  • Коли: 23 вересня
  • Де: Всі. Свої Тераса (вул. Десятинна, 12)

Вечір чуттєвої лірики та ніжного вокалу, від якого біжать мурахи, офіційно заплановано на 23 вересня. Виконавиця Марія Чайковська примусить слухачів забути про навколишню суєту, заспівавши своїх проникливих пісень.

Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити - фото 423611

Концерт Друга Ріка "Інша ріка"

  • Коли: 25 вересня
  • Де: STEREO PLAZA (проспект Валерія Лобановського, 119)

Цьогоріч культові українські рокери дали акустичний концерт для своїх, зафільмувавши його на YouTube. Надихнувшись відгуками й переглядами фанів, Валерій Харчишин і компанія повторять музичне дійство для широкого загалу.

Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити - фото 423612

Ювілейний фестиваль музики та стріт-арту Respublica FEST 2020

  • Коли: 25-27 вересня
  • Де: м. Кам’янець-Подільський, ще 10 міст України, онлайн
  • Подія на Facebook

У зв’язку із пандемією Covid-19 цьогорічний фест Respublica перейде в цифровий формат та буде доступний дистанційно для всіх охочих. Виступи близько 70 українських і зарубіжних артистів стрімитимуть три знані YouTube-канали: перший день фесту – Kolegi Studio, другий – канал Супер Суса, а третій – СЛУХ. Фестиваль пройде за підтримки Українського культурного фонду.

Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити - фото 423613

Кого з музикантів ми почуємо на ювілейному Respublica? alyona alyona, GO-A, "Жадан і Собаки", "Курган и Агрегат", GannaBaby, Latexfauna, Cloudless, Tik Tu, "Обійми дощу", Zapaska, "Хамерман Знищує Віруси" та багатьох-багатьох інших.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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