Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги

Літо 2020 шоу-бізнес також провів на карантині, однак це не завадило зіркам випускати нові українські пісні. Ми обрали найкращі прем'єри, якими потішили артисти. Якісна та різноманітна музика вас не розчарує!

За три місяці українська музика поповнилась несподіваними колабораціями та творчими експериментами, які ви маєте почути. Упродовж літа 2020 ми уважно стежили за гарячими прем'єрами, тому зараз готові представити ТОП найкращих хітів.

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Звісно, цей рейтинг можна доповнювати, адже ми обрали тільки найпопулярніші сингли. Якщо ваша улюблена пісня не потрапила в цей список – діліться нею в коментарях!

Найкращі українські пісні літа 2020

Океан Ельзи – Коли ми станем собою

Святослав Вакарчук повернувся до творчості! Після тривалої паузи Океан Ельзи презентував нову пісню "Коли ми станем собою", що стала першою ластівкою з майбутнього альбому групи, над яким працюють музиканти.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям

Цю пісню лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець написав близько пів року тому для українських військових, проте нещодавно розпочались протести в сусідній Білорусі. Оскільки більшість людей, які вийшли на вулиці Мінська та інших міст, підтримують ті ж принципи, що й українці в часи Революції Гідності, музиканти вирішили зробити пісню двома мовами. Тож "Героям" – підтримка і для українських Воїнів, і для протестувальників у Білорусі. Бо "ніщо не зупинить ідею, час якої настав!".

alyona alyona – Тихо діти сплять

Нове емоційне відео реперки, відзняте на Балі, присвячений тій критичній ситуації, у якій опинився світ. Артистка читає про те, що ми все більше споживаємо й нищимо все навкруги замість того, аби зробити перший крок до змін на краще. Діти в кліпі символізують усвідомленість, а дорослі навпаки постають сліпими й обмеженими.

Антитіла – Кіно

Тарас Тополя і Ко потішили справжнім кіно на свою нову пісню, що увійде до майбутньої платівки гурту. У кліпі, локацією якого стала українська пустеля "Олешківські піски", артисти звернулися до стилю Steampunk: у ролику можна побачити близько сотні костюмів, майстерно підібраних під типаж героїв. Створене з нуля циркове містечко, колоритний образ Тараси Тополі та справжні фокуси – лише неповний список того, що ви побачите в "Кіно":

THE HARDKISS і MONATIK – Кобра

Колаборація літа! Юлія Саніна випустила трек з Дмитром Монатіком, над яким вона працювала майже 2 роки. Прикметно, що пісня звучить українською, що трапляється вкрай рідко у творчості MONATIK. Спільний хіт виконавці презентували за допомогою ефектного кліпу, режисером якого став продюсер і музикант The HARDKISS Вал Бебко.

alyona alyona – Стержень (feat. KALUSH, OTOY, Блий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова)

На початку серпня українські репери та реперки влаштували безпрецедентну акцію "поминки українського репу". Упродовж дня близько 30 артистів одночасно випустили сингли з хештегом #RapinPeaceUa, щоб показати, що реп в Україні – живий.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Липень

Учасники БЕZ ОБМЕЖЕНЬ активно працювали під час карантину, тож незабаром ми почуємо новий альбом гурту. Саме "Липень" – перша пісня з майбутньої платівки. Вона наповнена коханням, романтикою та атмосферою літа, яке хочеться зберегти в пам'яті.

O.TORVALD – А тепер усе інакше

Гурт нагадав меломанам про легендарний хіт 90-х від гурту "Аква Віта": O.TORVALD записали актуальний кавер на "А тепер усе інакше" і представили іронічний ролик на нього. Для кліпу Женя Галич попросив відзняти коротенькі відео відомих українських зірок, тож в "А тепер усе інакше" ви зможете побачити Надю Дорофеєву, Позитива, Дантеса, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil, Олександра Положинського, Diezel, KADNAY та багатьох інших.

TAYANNA – Жіноча сила

Тетяна Решетняк присвятила свою літню роботу всім дівчатам та жінкам. У пісні "Жіноча сила" виконавиця намагалась максимально передати атмосферу безтурботності, щастя та віри у світле майбуття. І їй це вдалося!

Jerry Heil – #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА

Черговий хіт випустила і Яна Шемаєва. Запальний сингл присвячений дівчатам, кожна – з яких особистість і знає, що їй потрібно. Але іноді хочеться просто шопінгу і на ручки.

Христина Соловій – Коала

Співачка Христина Соловій теж не гаяла часу на карантині та потішила фанатів романтичним треком під назвою "Коала". Вона підготувала не просто новинку, а ще й чарівне лірик-відео. За словами зірки, зараз всі вчаться жити у новому світі, і зрозуміло одне: людські стосунки – це єдина важлива річ, яка тримає цей світ.

Сергій Бабкін та Олена Кравець – Спалах

Співак Сергій Бабкін представив колаборацію з актрисою студії "Квартал 95" Оленою Кравець. Свій перший спільний творчий експеримент виконавці назвали "Спалах". Гумористка стала авторкою речитативної частини пісні.

GannaBaby – Класні лосіни

Відкриття літа 2020! Андеграунд-іноді-поп гурт GannaBaby випустили круте відео, присвячене музичним фанам, які цього року не мають змоги побачити улюблених артистів на фестивалях. Почувши "Класні лосіни", ви будете наспівувати їх цілий день:

Фіолет – Залишимось друзями

За словами музикантів, кліп "Залишимось друзями" є символом літа 2020 року. Літа, у якому, попри всі виклики і труднощі, ми навчалися любити самих себе, оточуючий світ і людей по-новому. До слова, окрім україномовної варіації пісні, існують також версії іспанською та білоруською.

Оксана Муха – Шуміла ліщина

Переможниця "Голосу країни" Оксана Муха презентувала свій перший офіційний кліп до української народної композиції під назвою "Шуміла ліщина". Цікаво, що саме з цією піснею співачка пройшла далі у "вокальних нокаутах" шоу. За сюжетом колоритного відео, Оксана Муха постає в образі нареченої з минулого, яка дивним чином опинилася у сьогоденні.

Shy & Kulshenka – Лісова пісня

Українські співачки Kulshenka (Ірина Кульшенко) і Shy (Олександра Карягіна) записали дуетну роботу "Лісова пісня" на слова Лесі Українки та відзняли до неї чуттєве відео. Зйомки проходили на мальовничому маковому полі. Насолоджуйтесь проникливим кліпом:

А який хіт ви співали все літо? Пишіть у коментарях!

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