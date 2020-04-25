Концерт популярного репера в онлайн-грі Fortnite зібрав 12 мільйонів глядачів

Вночі у Fortnite відбувся музичний захід, як ви могли помітити. У Fortnite шоу Тревіса Скотта дивилося одночасно 12,3 мільйона користувачів!

Це найбільша кількість одночасних гравців, яку бачила Королівська битва, і приблизно на 2 мільйони більше, ніж результат музиканта EDM Marshmello's, отриманий торік.

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У той час він рекламувався як історичне видовище, хоча внутрішньоігрові концерти були відомі і раніше, але, безумовно, в Fortnite вони отримали нове життя. Під час виступу Тревіса Скотта.

It's about to be lit



Astronomical featuring @trvisXX is coming at you multiple times this week so mark your calendars, you won't want to miss this!



For your local time zone, check https://t.co/7sSufbW0mm pic.twitter.com/lKl0IQT6yD — Fortnite (@FortniteGame) April 23, 2020

Багато гравців відповідають, що доволі цинічно і скептично поставилися до анонсу події: багато хто дійсно втомилися від Fortnite і до цього тижня ніколи не чули про Тревіса Скотта. По суті, концерт став великою рекламою нової пісні музиканта. Але після відвідин цього масштабного заходу гравці з захопленням констатували: чорт забирай, це було неймовірно!

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

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