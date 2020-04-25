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Концерт популярного репера в онлайн-грі Fortnite зібрав 12 мільйонів глядачів

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Fortnite - фото 1
Fortnite / twitter

Вночі у Fortnite відбувся музичний захід, як ви могли помітити. У Fortnite шоу Тревіса Скотта дивилося одночасно 12,3 мільйона користувачів!

Це найбільша кількість одночасних гравців, яку бачила Королівська битва, і приблизно на 2 мільйони більше, ніж результат музиканта EDM Marshmello's, отриманий торік.

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У той час він рекламувався як історичне видовище, хоча внутрішньоігрові концерти були відомі і раніше, але, безумовно, в Fortnite вони отримали нове життя. Під час виступу Тревіса Скотта.

Багато гравців відповідають, що доволі цинічно і скептично поставилися до анонсу події: багато хто дійсно втомилися від Fortnite і до цього тижня ніколи не чули про Тревіса Скотта. По суті, концерт став великою рекламою нової пісні музиканта. Але після відвідин цього масштабного заходу гравці з захопленням констатували: чорт забирай, це було неймовірно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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