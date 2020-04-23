Легендарна гра Crash Bandicoot з'явилась у "ранньому доступі" для Android

Колись ексклюзивна для PlayStation серія Crash Bandicoot продовжує підкорювати все нові і нові платформи. Зовсім недавно свіжа ітерація платформера дісталася до Android у режимі "м'якого запуску". Щоправда, поки лише в деяких регіонах.

Новинка за своєю суттю дуже проста – це класичний раннер, на що вказували злиті ще у лютому скріншоти.

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Протагоніст автоматично біжить вперед потрійною доріжкою, збираючи фрукти й ухиляючись від перешкод. Також геймерам належить керувати базою Креша. На все це можна подивитися в роликах, опублікованих гравцями на YouTube. Важливо відзначити, що всі рівні в Crash Bandicoot Mobile, на відміну від більшості "колег по жанру", зроблені вручну.

Зараз CBM доступна в декількох регіонах, і українського, на жаль, серед них немає. Сторінка раннера з'явилася у вітчизняному Google Play, але завантажити його поки не можна. Ймовірно, завантаження стане доступним уже в найближчому майбутньому. Утім, нечасто регіональні обмеження заважають геймерам насолодитися бажаної грою. Головне – знати, що робиш.

Але наша редакція наполегливо не радить вдаватися до цих не цілком чесних маніпуляцій, а пропонує все ж дочекатися офіційного запуску тайтла в Україні.

Crash Bandicoot поки недоступний в Україні

Якщо ж ви живете за межами нашої країни – можете спробувати завантажити Crash Bandicoot Mobile для Android, якщо він доступний у вашому регіоні.

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