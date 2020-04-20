Колишній глава Xbox назвав головні недоліки Sony PlayStation 5

Через кілька місяців у геймерів буде дві консолі на вибір: Sony PlayStation 5 або Microsoft Xbox Series X. У той час як деякі вже визначилися з вибором консолей, колишній директор з маркетингу Microsoft Xbox Альберт Пенелло висловив деякі думки про контролер Sony PS5 DualSense.

За словами Пенелло, який 17 років був директором з маркетингу Xbox, контролер PS5 DualSense виглядає цілком непогано. Однак він очікував, що Sony зробить більше.

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Пенелло відзначив головні недоліки контролера. Приміром, далеко не під всі руки він підійде через свій характерний дизайн. За словами Sony, контролер PS4 сумісний з PS5. Однак це не означає, що контролер PS5 також буде сумісний з PS4. Sony не підтвердила більш детальну інформацію про PS5 та його контролер DualSense. На цю мить у нас немає інформації про ціну, розклад, підтримку ігор і так далі. Однак у нас є повна специфікація обладнання для Sony PS5 і Xbox Series X.

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