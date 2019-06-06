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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Кому особливо корисний твердий сир

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Чим корисний твердий сир - фото 1
Чим корисний твердий сир / fitnessomaniya

Вчені виступили з несподіваною заявою щодо властивостей відомого всім доволі жирного продукту. Про який смаколик йде мова?

Зокрема, дослідники оголосили, що сир вельми ефективний в питанні схуднення.

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Експеримент на 1,5 тисячах добровольцях провели вчені з дублінського Університетського коледжу. За підсумками дослідження з'ясувалося, що ті люди, які регулярно вживали сир, швидко позбувалися від зайвої ваги. Вчені виявили, що у людей при недостатньому надходженні кальцію в організм починає відкладатися зайва вага. Раніше за підсумками багатьох досліджень було доведено, що їжа з кальцієм приводить показники індексу маси тіла в норму. Сир якраз відносять до таких продуктів.

Влітку ми зазвичай забиваємо холодильник свіжими продуктами. Однак, виявляється, не обов'язково харчуватися тільки "сирими" персиками та квасолею, щоб отримати максимальну кількість користі.

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Джерело: muppet
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