Як швидко очистити молоду картоплю

Як швидко почистити молоду картоплю? Що використовують для цього крім ножа? Способи видалення шкірки зі свіжої бульби і докладна відеоінструкція нижче.

Як швидко почистити картоплю без використання ножа. Молоду картоплю дуже незручно чистити ножем, бо її шкірка тонка і під час чищення зрізається разом з м'якоттю.

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Свіжовикопану бульбу очищають за допомогою:

Води

Металевої сітки для яєць

Жорсткої губки для миття посуду

Щітки з металевою щетиною

Солі

Рукавичок для пілінгу

Шкірка з молодої картоплі очищається гарячою і холодною водою. Спочатку бульбу миють, потім поміщають трохи поваритися в окропі. Після картоплю занурюють в крижану воду і знімають шкірку руками. У металеву сітку або залізний рибальський кіш складають картопля. Сітку активно провертають протягом 10-15 хвилин під струменем води, потім очищену бульбу виймають і ополіскують.

За допомогою губки для миття посуду тонка шкірка свіжої картоплі легко знімається. Під теплою водою кожна бульба обробляється губкою і споліскується. Допоможе розібратися в тому, як швидко почистити картоплю, відео:

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