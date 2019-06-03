Ці знайомі всім спеції допоможуть скинути зайву вагу

Перед початком пляжного сезону все більше людей намагаються привести своє тіло у форму і скинути кілька зайвих кілограмів. Саме для цього і знадобляться спеції.

Кориця. Ця спеція покращує метаболізм. Її слід додавати в раціон в розмірі однієї чайної ложки в трав'яний чай або кашу. Але про такий спосіб схуднення слід забути тим, хто приймає ліки, що розріджують кров.

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Дослідження також показують, що кориця допомагає зменшити рівень глюкози в крові і поліпшити опір інсуліну у тих, хто страждає на цукровий діабет 2 типу.

Чорний перець. У стручках чорного перцю є корисна речовина – пеперина. Вона має схожі властивості, як і капсицин в чилі. Пеперина дає тепло, чим запобігає утворенню нових жирових клітин.

Чим корисні спеції

Кульбаба. Багато хто вважає, що кульбаба – це лише бур'ян, але її коріння і листя давно використовують як лікарські засоби проти здуття живота і розладів травлення. Кульбаби містять клітковину, яка довше допоможе відчувати себе ситим і контролювати свій апетит.

Гірчиця. У приправі міститься капсаїцин, характерний метаболічною активізацією і спалюванням жиру. Гірчиця є частиною сімейства хрестоцвітних овочів, які мають чимало переваг для здоров'я. Якщо ви купуєте готову гірчицю, переконайтеся, що вона не містить цукру, адже це буде контрпродуктивно для вашої ваги.

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