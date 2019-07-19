Кому не варто їсти мариновані огірки

Сезон консервації в розпалі: господині солять і маринують. Однак, якщо норму солі в заготовках перевищити, то традиція запасатися на зиму може нашкодити здоров'ю.

Добова норма споживання солі для здорової людини – 5 г, якщо є хронічні захворювання – 3 г, тому коли ви готуєте соління, важливо дотримати рецептуру. Якщо ж норму перевищити: серцеві захворювання, проблеми з нирками і шлунково-кишкового тракту вам забезпечені.

І ще: Названі найшкідливіші перекуси у спеку

Лікарі відзначають: щоб не нашкодити організму, треба розуміти, скільки огірків можна з'їсти за раз і яка кількість солі в одному консервованому овочі. Журналісти спробували хоча б приблизно обчислити, скільки огірків можна з'їсти за один раз без шкоди для здоров'я. Для цього взяли літрову банку. За рецептом, сюди йде 650 г огірків, 500 мл води, спеції і 50 г солі, що в 10 разів перевищує добову норму людини.

Солені огірки

Розведений розсіл 6 місяців насичує огірки. І за приблизними підрахунками, один середній огірок вбирає в себе 2-3 грами солі, а от на смак тут, здається, усі 5 або навіть 6 г, що вже перевищує добову норму.

Читайте також: Прості способи позбутися головного болю