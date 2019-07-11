Прості способи позбутися головного болю

Існує декілька простих, але дієвих методів, які допоможуть позбутися надокучливого головного болю.

Глибоке дихання. Під час нападу головного болю, спробуйте упорядковувати свій дихальний ритм. Ваше дихання має бути глибоким: необхідно повільно вдихати через ніс, а видихати через рот. Дві-три хвилини такої практики допоможуть позбутися головного болю. Адже дуже часто він приходить через кисневе голодування.

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Склянка прохолодної води. Іноді головний біль виникає при дегідратації, тобто зневодненні. Тому дуже корисно при перших симптомах випити склянку звичайної прохолодної води.

Яблуко. Це пов'язано з тим, що фруктові кислоти дозволяють збалансувати кислотно-лужний рівень в організмі, позбавляючи від неприємних відчуттів. Пам'ятайте, що яблуко треба їсти обов'язково зі шкіркою.

Імбирний чай. Ще один напій, який ефективно позбавляє від мігрені. Імбирний чай особливо корисний при головному болю, яка супроводжується нудотою.

Будьте здорові!

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