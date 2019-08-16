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Кому категорично не можна робити планку
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Фізична активність важлива для кожної людини, адже вона дозволяє тримати себе у формі та позитивно впливає на здоров'я. Вправа "планка" дуже популярна серед чоловіків і жінок, адже вважається, що з її допомогою можна зміцнити м'язи преса та всього тіла. Але як з'ясувалося, вона корисна не для всіх.
Отже, кому і чому категорично не можна виконувати вправу "планка".
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Шкідливе навантаження на хребет
Попри те, що вправу потрібно робити лише кілька хвилин, вона може нашкодити навіть професійним спортсменам, якщо не дотримуватися техніки виконання. Тіло повинно бути паралельне підлозі, не можна прогинати хребет або стегна. Але це ще не все.
"Планку" не слід робити відразу після пробудження, адже вранці хребці погано сприймають навантаження. Більш того, вправа може спровокувати їх деформацію. Від пробудження до вправи повинно пройти не менше ніж година.
Після 9 вечора експерти теж не рекомендують робити «планку», адже в цей період хребетні диски стискаються та стають більш вразливими до навантажень.
Ризик появи гіпертонії
"Планка" передбачає статичне положення тіла. М'язи живота і плечового пояса активно стискаються. У результаті в цих тканинах відтік крові стає слабкішим, і чим довше людина робить вправу, тим сильніше перетискаються капіляри в м'язових тканинах. Через це виникає підвищене навантаження на серце, а органи можуть недоотримувати потрібну кількість крові. Експерти вважають, що людям з вразливим серцем і судинами "планка" може нашкодити.
Представники науки з Великобританії провели дослідження з метою зрозуміти, чому у людей в зрілому віці підвищується тиск. У дослідженні взяло участь 20 чоловіків і жінок, які регулярно робили фізичні вправи. Виявилося, що у понад половини добровольців еластичність їх судин серця не відповідає нормі. Стан судин на 26% був гіршим, ніж у людей, які не займаються спортом.
Під час вивчення причин проблеми виявилося, що люди, які роблять вправи, що провокують спазми судин, схильні до появи гіпертонії. Слід зазначити, що "планка" – одна з таких вправ. Тому дослідники рекомендують відмовитися від неї в зрілому віці.
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