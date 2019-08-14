Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню

Схуднути можна за допомогою плавання

Усі ми знаємо, що для позбавлення від зайвих кілограмів нам потрібні фізичні навантаження. А які з них дозволяють схуднути максимально швидко та помітно?

Ось перелік видів спорту, які не лише позитивно впливають на ваше здоров'я, а й можуть за короткий термін позбавити вас зайвих кілограмів.

Варто знати: 5 причин, які заважають схуднути

Волейбол. Ця командна гра активно залучає м'язи ніг і живота. Регулярна гра в волейбол не тільки позбавляє від зайвого жиру під шкірою, а й зміцнює мускулатуру. Причому, ви зможете "набавити" собі плоский живіт з кубиками.

Волейбол зміцнює ваше тіло

Плавання. Плавання не викликає потужних і різких скорочень м'язів, але натомість надає навантаження на м'язи живота та допомагає нам спалювати зайві калорії.

Гімнастика. Вважається однією з найбільш ефективних методик побудови міцного тіла, а також формування міцних м'язів живота.

Футбол. Найпопулярніша командна гра в Україні та багатьох інших країнах світу. Вимагає неабиякої швидкості і потужних м'язів (особливо – м'язів ніг). Регулярна гра в футбол також сприяє спалюванню зайвого жиру з ділянки живота і в цілому сприяє хорошій фізичній формі.

Не менша користь і від футболу

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