Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню

  • 28
Схуднути можна за допомогою плавання - фото 1
Схуднути можна за допомогою плавання

Усі ми знаємо, що для позбавлення від зайвих кілограмів нам потрібні фізичні навантаження. А які з них дозволяють схуднути максимально швидко та помітно?

Ось перелік видів спорту, які не лише позитивно впливають на ваше здоров'я, а й можуть за короткий термін позбавити вас зайвих кілограмів.

Варто знати: 5 причин, які заважають схуднути

Волейбол. Ця командна гра активно залучає м'язи ніг і живота. Регулярна гра в волейбол не тільки позбавляє від зайвого жиру під шкірою, а й зміцнює мускулатуру. Причому, ви зможете "набавити" собі плоский живіт з кубиками.

Волейбол зміцнює ваше тіло - фото 347598
Волейбол зміцнює ваше тіло

Плавання. Плавання не викликає потужних і різких скорочень м'язів, але натомість надає навантаження на м'язи живота та допомагає нам спалювати зайві калорії.

Гімнастика. Вважається однією з найбільш ефективних методик побудови міцного тіла, а також формування міцних м'язів живота.

Футбол. Найпопулярніша командна гра в Україні та багатьох інших країнах світу. Вимагає неабиякої швидкості і потужних м'язів (особливо – м'язів ніг). Регулярна гра в футбол також сприяє спалюванню зайвого жиру з ділянки живота і в цілому сприяє хорошій фізичній формі.

Не менша користь і від футболу - фото 347599
Не менша користь і від футболу

Читайте також: Названі три головні етапи для раціонального схуднення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
  • 12 серпня, 14:39
  • 1372
ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
  • 12 серпня, 16:03
  • 283
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1683490
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт